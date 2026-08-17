En Yucatán, venden casas de lujo en zonas inundables: estos son los municipios más expuestos

Comprar una casa frente al mar se ha convertido en uno de los negocios inmobiliarios más atractivos de Yucatán. La demanda de propiedades de lujo, especialmente entre compradores extranjeros que buscan una segunda residencia, ha impulsado la construcción de nuevos desarrollos en la franja costera del estado.

Sin embargo, detrás de las grandes casas, departamentos y residencias con vista al mar existe un factor que pocas veces aparece como protagonista en la publicidad inmobiliaria: el riesgo de inundaciones y la exposición a ciclones tropicales.

El crecimiento urbano está avanzando sobre terrenos que, por sus propias características naturales, presentan una elevada vulnerabilidad ante lluvias intensas y fenómenos meteorológicos. Para especialistas, el problema no consiste únicamente en la intensidad de un huracán, sino en cómo la urbanización incrementa la cantidad de personas e infraestructura expuesta.

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Durante la conferencia “Expansión urbana y riesgo por ciclones tropicales en la Península de Yucatán”, el Dr. David Romero, académico investigador de la ENES Mérida, explicó que es necesario diferenciar entre amenaza y riesgo.

“La amenaza no es el riesgo”, resumió el investigador, al señalar que un fenómeno meteorológico puede convertirse en una emergencia dependiendo de las condiciones del territorio, la población asentada y la capacidad de respuesta existente.

¿Cuáles son los municipios costeros de mayor riesgo?

Dentro de esta franja de crecimiento inmobiliario se encuentran Telchac Puerto, Progreso, Chuburná Puerto y Sisal, localidades que actualmente figuran entre los principales puntos de interés para quienes buscan adquirir una segunda vivienda frente al mar.

La información fue señalada por Beatriz Romero Betrón, del Instituto Nacional de Asesores Profesionales Inmobiliarios de México, quien destacó que estas localidades concentran buena parte de la demanda de vivienda costera, particularmente entre compradores extranjeros.

El atractivo inmobiliario se explica por la cercanía con el mar, la oferta turística y el potencial de plusvalía. No obstante, su ubicación también implica una exposición directa a fenómenos como lluvias torrenciales, ciclones tropicales, oleaje y posibles inundaciones.

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¿Qué debe revisar una persona antes de comprar una casa en la costa?

El precio, la vista al mar y la plusvalía no deberían ser los únicos factores para decidir la compra de una propiedad costera.

Antes de adquirir una vivienda, especialistas recomiendan conocer las condiciones específicas del terreno y verificar, entre otros aspectos:

El historial de inundaciones de la zona.

La elevación y características del predio.

Las condiciones del manto freático.

La infraestructura de drenaje disponible.

Los permisos y autorizaciones de construcción.

Las restricciones ambientales aplicables.

La cercanía con manglares, humedales y otros ecosistemas.

Las condiciones estructurales de la vivienda ante vientos fuertes.

Las rutas de evacuación y accesos disponibles durante una emergencia.

Esto es especialmente importante en propiedades que se promocionan como casas de lujo frente al mar, debido a que un mayor valor comercial no necesariamente significa una menor exposición a los fenómenos naturales.