Feria de Cenotillo 2026: comienza la organización del tradicional tablado para las fiestas de Santa Clara

En medio de la celebración del convite para anunciar el próximo inicio de las fiestas en honor a Santa Clara de Asís, palqueros y autoridades municipales se reunieron para hacer la repartición de los espacios donde cada uno de los socios construirá los palcos que darán forma al coso taurino tradicional en Cenotillo.

Música de charanga y voladores fueron parte del convite que estuvo encabezado por la joven Stephany Amayrani Dzib Cortez, quien será coronada como embajadora de la feria durante la magna y tradicional vaquería que dará inicio a las festividades populares.

La caravana de palqueros, devotos y gente de la comunidad estuvo acompañada de un gran número de hombres que montados en sus caballos le dieron gran vistosidad al rito de invitación.

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Con respecto al tablado, se marcaron las áreas de los palcos con cal en medio de gran camaradería para sacar adelante el programa de la próxima feria, cuyo orden será dado a conocer de manera oficial en los próximos días.

En tanto, la charanga interpretó diferentes pasodobles y música taurina. Al final, el campo quedó señalado con los cuadros blancos para arrancar a fin de mes con el entierro de los tocones y el amarre de los maderos y palmas del coso.

Marcos Balam Chay, uno de los palqueros, comentó: “Armar el tablado representa la ejecución de una enseñanza que nuestros padres y abuelos nos han transmitido. Es necesario que esto continúe por ser parte de la tradición del municipio y de las celebraciones de la santa patrona Clara. En su honor se sacrifican los toros, cuya carne sirve para la cena del chocolomo, en esas noches alegres de la fiesta de Cenotillo”.

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Sobre esta celebración, el vecino Alfonso Cámara Chan comentó: “Con sólo escuchar la música de los pasodobles y las jaranas uno se alegra y nos hace pensar que estamos cerca de la fiesta de nuestra comunidad, que comienza en los primeros días de agosto en honor a Santa Clara, patrona del pueblo”.

“Este es el motivo por el cual muchos que se han ido de migrantes a la nación vecina del Norte regresen a su municipio para encontrarse con sus familias y su lugar natal, son fechas muy bonitas para todos nosotros”, agregó.

A sólo tres semanas de las celebraciones, pues la solemnidad de la patrona es el 11 de agosto, se siente un gran ambiente ya que, además del aspecto religioso y devocional, se espera la llegada de ciento de migrantes que cada año regresan de Estados unidos para encontrarse con sus familias y sus raíces católicas y regionales.