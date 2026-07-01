Acondicionan plaza de toros para reubicar a comerciantes en Tizimín

Iniciaron los trabajos de acondicionamiento en la plaza de toros de Tizimín, donde serán reubicados temporalmente los locatarios del mercado municipal mientras se lleva a cabo la remodelación del principal centro de abasto de la ciudad.

Las labores comenzaron con la nivelación del terreno y la delimitación de los espacios que ocupará cada comerciante, distribuidos de acuerdo con el giro de sus negocios. También se construirán pendientes para facilitar el desalojo del agua pluvial y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Como parte de la adecuación del sitio, se instalarán los servicios de energía eléctrica y agua potable para garantizar el funcionamiento de los locales provisionales. Además, ya se edifican estructuras para el área de carnes, que funcionará en el sitio donde durante la feria se comercializa el tradicional chocolomo.

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El proyecto contempla que la zona de comidas quede al fondo del recinto, con mesas y sillas de uso común para los comensales; el área de frutas y verduras estará al frente, mientras que los puestos de bisutería y otros artículos ocuparán la parte central. Asimismo, se conservará un espacio suficiente para estacionamiento de vehículos.

Las autoridades informaron que el traslado de las instalaciones de gas estará a cargo de personal especializado para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes. También precisaron que los locatarios deberán desalojar el mercado a más tardar el 10 de julio, fecha prevista para iniciar formalmente la remodelación del inmueble.

De acuerdo con el ayuntamiento, la obra deberá concluir el 28 de octubre, antes del inicio de la temporada de mayor actividad comercial.

Finalmente, las autoridades agradecieron la disposición de los vendedores para facilitar el desarrollo del proyecto, cuyo objetivo es ofrecer un mercado con mejores condiciones tanto para quienes ahí laboran como para la población y visitantes que llegan al municipio.