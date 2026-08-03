Mérida fortalece sus espacios públicos con dos nuevos parques y áreas deportivas

En una labor constante de escucha y participación ciudadana, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó los trabajos de rehabilitación integral del parque Los Naranjos en Francisco de Montejo III y de construcción del parque Lomas II en Ciudad Caucel II, ambas obras reflejan el compromiso de un gobierno que construye con orden, justicia y con la comunidad.

“Cuando las y los ciudadanos participan, las obras responden a las verdaderas necesidades. Estos parques son el resultado de la confianza de las familias meridanas y del trabajo conjunto para construir mejores espacios de convivencia comunitaria”, destacó la alcaldesa.

Cecilia Patrón señaló que más allá de la recuperación de los espacios públicos se inicia una nueva etapa de corresponsabilidad ciudadana para preservar estos lugares como puntos de encuentro y convivencia, de mantenerlos limpios, ordenados y con vida, que la comunidad haga suyo cada lugar.

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“El gobierno administra los recursos, pero los vecinos ayudan a decidir cómo invertirlos para generar bienestar en sus comunidades. Nuestro compromiso es seguir trabajando en equipo para que Mérida continúe siendo la ciudad más chula para vivir”, expresó.

La rehabilitación y construcción de estos espacios fue posible gracias al Programa Diseña tu Ciudad 2025, donde los vecinos decidieron el destino de recursos.

El parque Los Naranjos tuvo una inversión de 4 millones 897 mil 149 pesos, el ayuntamiento intervino una superficie de 4 mil 459.53 metros cuadrados, transformando este lugar en una unidad deportiva y recreativa moderna, segura e incluyente.

Los trabajos consistieron en la rehabilitación del campo de futbol, la construcción de un módulo de baños, área para mascotas, pista de trote, zonas infantiles para diferentes edades, de picnic, cancha de usos múltiples, gradas, nueva señalética, mejora de la instalación eléctrica y la sustitución de luminarias por modernos reflectores LED, fortaleciendo la seguridad y funcionalidad del parque.

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En cuanto a Lomas II se contó con una inversión 6 millones 107 mil 875 pesos, cuyos trabajos consistieron en una plaza de acceso, área infantil, cancha de usos múltiples, andador ecológico y colocación de iluminación general.

Estas obras forman parte del Programa Mérida Enchula, estrategia municipal que impulsa la recuperación y modernización de más de 800 espacios públicos mediante una inversión histórica de 350 millones de pesos.

El trabajo contempla la rehabilitación de parques, unidades deportivas, glorietas, corredores verdes y espacios comunitarios para que las familias cuenten con infraestructura urbana de calidad.

A la fecha el Ayuntamiento de Mérida ha intervenido 56 parques y 14 espacios deportivos de los cuales seis tienen domos en distintos puntos del municipio.

Además, se da mantenimiento de pintura a 114 parques y rehabilitación de 12 canchas en toda la ciudad, teniendo como primicia que invertir en el deporte es invertir en la salud, en la convivencia y en el futuro de nuestras juventudes.

Por su parte, Carlos Carrillo Paredes, secretario de Participación y Atención Ciudadana, recordó que entre los proyectos ganadores de Diseña tu Ciudad 2026, se destinarán más de 90 millones de pesos y cuyos procesos de elaboración se están realizando con transparencia y de la mano de los ciudadanos.