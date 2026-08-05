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Yucatán / Mérida

Programa Chambea Seguro Mérida 2026: requisitos para recibir un casco gratis

Ayuntamiento de Mérida regalará mil 200 cascos para motociclistas; así puedes solicitar el tuyo.

Por Alejandro Febles

5 de ago de 2026

2 min

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Abren registro para recibir un casco gratis en Mérida
Abren registro para recibir un casco gratis en Mérida / Alejandro Febles

El Ayuntamiento de Mérida abrió una nueva convocatoria del programa Chambea Seguro, mediante el cual entregará mil 200 cascos de protección gratuitos a personas que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, con el propósito de reducir lesiones graves y muertes derivadas de accidentes viales.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada explicó que la estrategia surgió ante el aumento de percances en motocicleta y la saturación que estos generan en los hospitales.

La presidenta municipal destacó que las lesiones en la cabeza y el cuello son una de las principales causas de fallecimiento, por lo que el uso del casco puede salvar vidas.

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Tenemos que hacer algo para combatir este problema social”, expresó al señalar que el uso del casco puede marcar la diferencia entre la vida y muerte.

Como parte del programa, los beneficiarios deberán asistir a un curso de cultura y seguridad vial impartido por la Policía Municipal, requisito indispensable para recibir el equipo de protección.

 La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que vivan en Mérida o sus comisarías y utilicen motoa para actividades laborales.

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Los interesados deberán presentar CURP, identificación oficial con domicilio en Mérida, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación de la motocicleta y la solicitud del programa.

El registro permanecerá abierto hasta el 7 de agosto en dos sedes habilitadas por el Ayuntamiento. Las autoridades exhortaron a los interesados a realizar su trámite cuanto antes, ya que los mil 200 cascos disponibles suelen agotarse rápidamente .

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