IMSS-Bienestar avanza en Yucatán con la transferencia de sus 188 unidades médicas

La transferencia escalonada de las 188 Unidades Médicas de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar continúa avanzando tras la firma del convenio realizada el pasado 17 de mayo, mediante el cual la entidad se convirtió en el estado número 24 en incorporarse a este modelo federal de atención médica.

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alcocer Gamboa, informó que como parte de este proceso también se trabaja en el rescate del Predio Villas de Transición para el nuevo Hospital de Salud Mental de Yucatán.

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Destacó que la integración al IMSS-Bienestar contempla no sólo mejorar la calidad de los servicios médicos, sino también brindar justicia laboral a un total de 8 mil 653 trabajadores del sector salud en la entidad.

Asimismo, señaló que Yucatán avanza en un nuevo modelo de universalización de los servicios de salud mediante la credencialización de pacientes, campaña que actualmente ya se desarrolla en Mérida para facilitar el acceso a la atención médica.

El funcionario explicó que también se trabaja en la reorganización del sistema de salud estatal a través de la coordinación entre IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y Pemex, con el objetivo de optimizar la atención y el uso de infraestructura médica.

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De igual forma, indicó que se implementa el expediente clínico electrónico, herramienta que permitirá una mejor comunicación y atención entre las distintas unidades médicas del IMSS-Bienestar y los pacientes.

Respecto a la situación actual del nuevo Hospital O’Horán de Mérida, informó que al corte del 8 de junio se registra una ocupación hospitalaria del 70 por ciento. Además, detalló que se han realizado 341 traslados médicos en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Como parte de las acciones para fortalecer la atención médica en la entidad, el secretario de Salud aseguró que el nuevo Hospital O’Horán de Mérida mantendrá el suministro gratuito de medicamentos para los pacientes que reciben atención en sus instalaciones.