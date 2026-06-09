Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Yucatán / Mérida

IMSS-Bienestar avanza en Yucatán con la transferencia de sus 188 unidades médicas

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alcocer Gamboa, expuso los avances tras la firma al sistema IMSS-Bienestar.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

9 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Avanza la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar y modernización hospitalaria
Avanza la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar y modernización hospitalaria / Especial

La transferencia escalonada de las 188 Unidades Médicas de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar continúa avanzando tras la firma del convenio realizada el pasado 17 de mayo, mediante el cual la entidad se convirtió en el estado número 24 en incorporarse a este modelo federal de atención médica.

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alcocer Gamboa, informó que como parte de este proceso también se trabaja en el rescate del Predio Villas de Transición para el nuevo Hospital de Salud Mental de Yucatán.

SSP Yucatán reforzará operaciones policiales con mejor tecnología y equipo táctico

Noticia Destacada

Yucatán reforzará la seguridad con cámaras IA, arcos de vigilancia y más equipamiento policial

Destacó que la integración al IMSS-Bienestar contempla no sólo mejorar la calidad de los servicios médicos, sino también brindar justicia laboral a un total de 8 mil 653 trabajadores del sector salud en la entidad.

Asimismo, señaló que Yucatán avanza en un nuevo modelo de universalización de los servicios de salud mediante la credencialización de pacientes, campaña que actualmente ya se desarrolla en Mérida para facilitar el acceso a la atención médica.

El funcionario explicó que también se trabaja en la reorganización del sistema de salud estatal a través de la coordinación entre IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y Pemex, con el objetivo de optimizar la atención y el uso de infraestructura médica.

Anuncian rehabilitación de vialidades y pasos superiores en puntos clave de Mérida

Noticia Destacada

Mérida enfrenta aumento de accidentes por crecimiento vehicular; anuncian Red Metropolitana de Vialidades Seguras

De igual forma, indicó que se implementa el expediente clínico electrónico, herramienta que permitirá una mejor comunicación y atención entre las distintas unidades médicas del IMSS-Bienestar y los pacientes.

Respecto a la situación actual del nuevo Hospital O’Horán de Mérida, informó que al corte del 8 de junio se registra una ocupación hospitalaria del 70 por ciento. Además, detalló que se han realizado 341 traslados médicos en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Como parte de las acciones para fortalecer la atención médica en la entidad, el secretario de Salud aseguró que el nuevo Hospital O’Horán de Mérida mantendrá el suministro gratuito de medicamentos para los pacientes que reciben atención en sus instalaciones.

Te puede interesar