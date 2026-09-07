Bepensa inaugura planta en Valladolid con inversión de mil 200 millones de pesos

Con una inversión superior a mil 200 millones de pesos, Grupo Bepensa inauguró ayer la Planta Centenario Valladolid, proyecto que incrementará en 30 por ciento su capacidad productiva de bebidas carbonatadas 100 por ciento retornables y permitirá atender 25 por ciento de la demanda actual de la Península de Yucatán.

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La instalación representa una de las principales inversiones recientes de la Industria Mexicana de Coca Cola, IMCC, ya que en el país no se inauguraba una planta dedicada al procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas desde finales de la década de los noventa.

El proyecto forma parte del compromiso de inversión por 6 mil millones de dólares anunciado este año por la Industria Mexicana de Coca Cola.

La planta fue desarrollada en un periodo de año y medio y ocupa más de 130 mil metros cuadrados dentro de un terreno de 380 mil metros cuadrados.

Su nueva línea de producción opera a una velocidad promedio superior a 30 mil botellas por hora y está completamente automatizada, con sistemas de monitoreo digital en tiempo real para elevar la eficiencia y productividad.

El proyecto representa una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

El complejo fue inaugurado en el marco de los 80 años de Grupo Bepensa y los 100 años de Coca Cola en México.

Al acto asistieron el gobernador Joaquín Díaz Mena, Alonso Gasque Toraya, CEO de Grupo Bepensa, Louis Balat, presidente de Coca Cola México, Bruno Pietracci, presidente de Coca Cola América Latina, Fernando Del Río, director general de Bepensa Bebidas, y el presidente municipal de Valladolid, Homero Novelo Burgos.

Poder celebrar nuestros primeros 80 años inaugurando una nueva planta tiene para nosotros un enorme valor, y hacerlo como parte de la Industria Mexicana de Coca Cola, en el marco de la celebración de cien años en México, lo hace todavía más especial, expresó Gasque Toraya.

El directivo destacó que la inversión permitirá fortalecer la atención a clientes y consumidores de Yucatán y Quintana Roo.

Louis Balat señaló que la apertura representa una muestra del compromiso de largo plazo de la Industria Mexicana de Coca Cola con el país, mediante nuevas inversiones, innovación y generación de oportunidades en las regiones donde opera.

Se trata de la primera planta de envasado de bebidas carbonatadas inaugurada por la IMCC desde finales de los años noventa. / Especial

La Planta Centenario Valladolid generará más de 200 empleos directos, que se sumarán a los cerca de 15 mil colaboradores de Grupo Bepensa, además de impulsar la contratación de talento local y la capacitación técnica especializada.

La ubicación de Valladolid fue considerada estratégica para las operaciones de Bepensa en la Península, ya que desde esta región se atiende a más de mil 900 clientes mediante 29 rutas de distribución y se gestionan más de 950 pedidos diarios.

Durante la inauguración, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que la inversión refleja la confianza de las empresas en Yucatán y en el talento de sus habitantes, además de contribuir al desarrollo de nuevos polos industriales fuera de Mérida.

Cuando una empresa decide poner aquí una parte de ese plan nacional, está diciendo con hechos que confía en Yucatán y en el talento de nuestra gente, señaló el mandatario.

Díaz Mena resaltó que los nuevos empleos beneficiarán directamente a familias de la zona Oriente.

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Además de su capacidad productiva, el complejo fue diseñado bajo estándares de Industria 4.0 y cuenta con tecnología enfocada en la seguridad de los trabajadores, con procesos que reducen la interacción directa entre personas y maquinaria, condiciones de movilidad segura y herramientas de inteligencia artificial.

En materia ambiental, la planta incorpora sistemas para el tratamiento de aguas residuales, captación de agua de lluvia y ósmosis inversa.

También se contempla que 10 por ciento de la flota vinculada con sus operaciones sea eléctrica, incluidos montacargas, vehículos utilitarios y camiones de reparto.

Como parte del acto inaugural se develaron dos placas conmemorativas, una por los 80 años de Grupo Bepensa y otra por la apertura de la Planta Centenario Valladolid.

Posteriormente se realizó la activación oficial de las instalaciones, con lo que comenzó formalmente la operación destinada a atender la demanda de productos retornables en la región.

JGH