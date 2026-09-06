Mérida mejora su abasto de agua potable con nueva infraestructura en la colonia Nora Quintana

En una nueva etapa de transformación de la infraestructura hidráulica, marcada por la aprobación del Plan Bienestar Metropolitano, el Gobierno del Renacimiento Maya entregó un sistema de captación en la colonia Nora Quintana en Mérida, que ya brinda agua potable con mayor eficiencia y confiabilidad a más de 20 mil habitantes.

La obra representa una inversión de dos millones 763 mil 329 pesos, proveniente en su totalidad de recursos estatales, y beneficiará directamente a 20 mil 262 personas. La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de captación y mejorar el funcionamiento de los equipos que abastecen de agua potable a este sector de la capital yucateca.

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Los trabajos comprenden la perforación de un pozo de 30 metros de profundidad y 16 pulgadas de diámetro; la construcción de una caseta de control y un cercado; así como la instalación de una línea de conducción de PVC, equipos electromecánicos, una subestación eléctrica de 30 kilovoltamperios (kVA) y una línea de transmisión eléctrica.

Acompañado de un centenar de vecinas y vecinos de la Nora Quintana y sus alrededores durante la entrega de la infraestructura, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que garantizar el acceso al agua es indispensable para proteger la salud, el bienestar y la vida digna de las familias.

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Díaz Mena afirmó que los recursos públicos deben traducirse en soluciones concretas para las comunidades y en servicios que mejoren todos los días la calidad de vida de la población. "Es dinero del pueblo que regresa para solucionar los problemas de la comunidad, convertido en un servicio que se utilizará todos los días", señaló.

El Gobernador señaló que la obra también responde al crecimiento de Mérida y forma parte de la infraestructura necesaria para acompañar su desarrollo ordenado.

Añadió que, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construirán 20 mil viviendas en Ciudad Renacimiento, junto a Ciudad Caucel, con servicios de agua potable, electricidad, pavimentación, parques y seguridad.