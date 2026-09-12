Yucatán mantiene rezago en infraestructura escolar; detectan ocho planteles sin luz por robo de cable

El rezago en infraestructura educativa persiste en Yucatán y mantiene a varios planteles con deficiencias en servicios básicos, reconoció el secretario de Educación estatal, Juan Balam Varguez, quien admitió que “muchas escuelas quedaron en abandono absoluto” y aseguró que la dependencia interviene conforme recibe los reportes.

Como parte de este panorama, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) tiene identificadas alrededor de ocho escuelas donde la falta de energía eléctrica se debe al robo de cableado. El funcionario confirmó que ya se trabaja en la atención de estos planteles y agregó que existen demandas relacionadas con estos hechos.

Ante los apagones registrados en los últimos días, Balam Varguez pidió a los directores de las escuelas reportar de inmediato cualquier problema de electricidad, agua o sanitarios mediante el Centro de Atención Digital habilitado por la dependencia desde el inicio del ciclo escolar. “Hay un rezago importante en la atención a la infraestructura. Muchas escuelas quedaron en abandono absoluto”, sostuvo el secretario, quien señaló que la estrategia consiste en intervenir los planteles conforme se detectan las necesidades.

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Como antecedente, recordó el caso de un plantel ubicado en Progreso, donde el año pasado se presentó una situación similar y fue necesaria una inversión importante para rehabilitar el inmueble. Actualmente, aseguró, se encuentra en óptimas condiciones.

Estudiantes afectados

El deterioro de la infraestructura también quedó expuesto tras el incidente donde cinco alumnos resultaron afectados luego de que se registrara un accidente dentro del plantel. Balam Varguez aseguró que la dependencia actuó de inmediato y que personal de la Dirección de Educación Primaria acudió al lugar junto con Protección Civil para evaluar las condiciones y determinar las medidas necesarias.

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De los cinco estudiantes afectados, tres requirieron atención médica mayor, aunque ninguno tuvo que ser hospitalizado. Tras el dictamen médico, los alumnos fueron enviados a sus casas, donde permanecen, mientras la Segey mantiene seguimiento con las familias.

El secretario precisó que, antes del incidente, la dependencia no había recibido ningún reporte relacionado con las condiciones de ese plantel, por lo que insistió en la importancia de que los directores informen oportunamente sobre cualquier desperfecto.

El funcionario reiteró que la atención de la infraestructura escolar constituye uno de los pendientes que deben atenderse de manera inmediata, principalmente cuando las deficiencias comprometen servicios esenciales o la seguridad de los estudiantes.