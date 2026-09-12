Claudia Sheinbaum recuerda el pasado de Yucatán y lanza mensaje sobre la justicia social en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en Mérida su segundo informe de Gobierno, denominado “Honestidad y Resultados”, como parte de la gira nacional de rendición de cuentas que realiza para informar directamente a la población sobre los avances de su administración.

Desde Yucatán, la mandataria señaló que el recorrido ya llegó a la mitad del país y destacó que su Gobierno mantiene el compromiso de informar al pueblo sobre las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración. “Nosotros caminamos con la gente”, afirmó.

Sheinbaum recordó que su administración se comprometió desde el inicio a gobernar de frente a la ciudadanía y sostuvo que la rendición de cuentas forma parte de esa responsabilidad. “Nos comprometimos de frente al pueblo”, expresó ante los asistentes al evento realizado en Mérida.

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Durante su mensaje, la presidenta hizo un recuento de distintos episodios de la historia nacional relacionados con la defensa de la patria y la búsqueda de justicia.

Mencionó el inicio de la Independencia de México encabezada por Miguel Hidalgo y destacó también la rebelión de Jacinto Canek, indígena maya que, dijo, representa la lucha por la justicia social.

“Yucatán tiene una historia excepcional”, afirmó Sheinbaum, al referirse al papel de la entidad en distintos momentos de la historia de México. También recordó que el estado estuvo cerca de independizarse debido al centralismo que prevalecía en el país.

La presidenta destacó además la figura de Felipe Carrillo Puerto, a quien relacionó con la llegada de la justicia social a Yucatán y con el proceso histórico vinculado al inicio de la Revolución Mexicana.

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En contraste, Sheinbaum cuestionó los resultados de los 36 años de gobiernos neoliberales, periodo que, señaló, estuvo marcado por desigualdad y pobreza, sin que existiera una distribución amplia de la prosperidad entre la población.

Sostuvo que fue hasta 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la llamada Cuarta Transformación, cuando comenzó una nueva etapa en la historia del país bajo el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”. La mandataria insistió en que el objetivo debe ser que nadie quede atrás y que quienes menos tienen sean una prioridad.

“No puede haber libertad cuando no hay bienestar”, afirmó la presidenta, quien también sostuvo que la prosperidad pierde sentido cuando no se comparte. “La prosperidad no es prosperidad si no se comparte”, señaló durante su segundo informe de Gobierno en Mérida.