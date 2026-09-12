Claudia Sheinbaum en Mérida: las frases clave de su mensaje durante “Honestidad y Resultados”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en Mérida el evento “Honestidad y Resultados”, como parte de la gira nacional con la que presenta los avances de los primeros dos años de su administración.

Desde Yucatán, la mandataria federal destacó la defensa de la soberanía nacional, el bienestar social y la necesidad de que la prosperidad alcance a todos los sectores de la población.

Durante su mensaje, Sheinbaum recordó que a dos años del triunfo electoral de su movimiento regresó ante la ciudadanía para rendir cuentas sobre las acciones de su Gobierno.

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La Presidenta afirmó que su administración mantiene como principio el contacto directo con la población y el compromiso asumido durante la campaña.

La Jefa del Ejecutivo Federal también dedicó parte de su discurso a la soberanía de México y sostuvo que, mientras permanezca al frente del país, defenderá la independencia y la dignidad nacional. En este sentido, afirmó que la soberanía mexicana no está sujeta a negociación.

En su intervención desde Mérida, Sheinbaum hizo además referencia a Yucatán y destacó la historia de la entidad, al tiempo que señaló que el desarrollo y la prosperidad deben estar acompañados de bienestar para la población.

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Durante el evento, la presidenta reiteró que uno de los ejes de su administración es mantener una política enfocada en el bienestar y en reducir las brechas sociales, bajo la premisa de que el desarrollo económico debe beneficiar también a quienes enfrentan mayores carencias.