Claudia Sheinbaum en Mérida: las frases clave de su mensaje durante “Honestidad y Resultados”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en Mérida el evento “Honestidad y Resultados”, como parte de la gira nacional con la que presenta los avances de los primeros dos años de su administración.
Desde Yucatán, la mandataria federal destacó la defensa de la soberanía nacional, el bienestar social y la necesidad de que la prosperidad alcance a todos los sectores de la población.
Durante su mensaje, Sheinbaum recordó que a dos años del triunfo electoral de su movimiento regresó ante la ciudadanía para rendir cuentas sobre las acciones de su Gobierno.
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La Presidenta afirmó que su administración mantiene como principio el contacto directo con la población y el compromiso asumido durante la campaña.
La Jefa del Ejecutivo Federal también dedicó parte de su discurso a la soberanía de México y sostuvo que, mientras permanezca al frente del país, defenderá la independencia y la dignidad nacional. En este sentido, afirmó que la soberanía mexicana no está sujeta a negociación.
En su intervención desde Mérida, Sheinbaum hizo además referencia a Yucatán y destacó la historia de la entidad, al tiempo que señaló que el desarrollo y la prosperidad deben estar acompañados de bienestar para la población.
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Durante el evento, la presidenta reiteró que uno de los ejes de su administración es mantener una política enfocada en el bienestar y en reducir las brechas sociales, bajo la premisa de que el desarrollo económico debe beneficiar también a quienes enfrentan mayores carencias.
- “Dos años después de aquel magnífico e histórico triunfo del pueblo, comparezco nuevamente para rendir cuentas, como siempre lo hemos hecho: de frente al pueblo”.
- “Nosotros caminamos con la gente”.
- “Nos comprometimos de frente al pueblo”.
- “Yucatán tiene una historia excepcional”.
- “Solo México puede defender su presente y futuro”.
- “Nosotros damos la mano, que nadie se quede atrás”.
- “Que nadie se quede atrás. Por el bien de todos, primero el que menos tiene”.
- “No puede haber libertad cuando no hay bienestar”.
- “La prosperidad no es prosperidad si no se comparte”.
- “La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.