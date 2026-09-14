Por apagones de más de 24 horas, habitantes de Tiholop bloquean carretera en Yaxcabá

Cansados de los constantes apagones y de permanecer por largas horas sin energía eléctrica, habitantes de la comisaría de Tiholop, Yaxcabá, bloquearon desde las primeras horas de este lunes 14 de septiembre la carretera de acceso a la comunidad.

Con ramas, piedras y vehículos particulares, los pobladores cerraron el paso en protesta y para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución a las fallas que, aseguran, se han vuelto cada vez más frecuentes.

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Tiholop se encuentra a aproximadamente 33 kilómetros de la cabecera municipal de Yaxcabá, por lo que el cierre generó afectaciones a quienes utilizan esta vía para trasladarse, incluyendo docentes y trabajadores que se dirigían a sus centros laborales.

De acuerdo con los habitantes, en los últimos días han llegado a permanecer más de 24 horas sin servicio de energía eléctrica, situación que ha provocado la pérdida de alimentos que requieren refrigeración y daños en algunos aparatos eléctricos de los hogares y pequeños comercios.

Los pobladores también manifestaron su inconformidad por los cobros del servicio, ya que, señalaron, los recibos continúan llegando puntualmente pese a las constantes interrupciones.

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Ante esta situación, exigieron una atención inmediata por parte de la CFE y una revisión del servicio eléctrico en la comunidad para evitar que los apagones continúen afectando a las familias.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes, mientras el acceso permanecía cerrado y se registraban afectaciones a la circulación en la zona.