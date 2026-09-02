Carretera Mérida-Progreso vuelve al caos: reconstrucción de puente provoca tráfico y cierres viales

El reinicio de los trabajos de reconstrucción del puente ubicado en el kilómetro 34.1 de la carretera Mérida-Progreso provocó nuevamente complicaciones en la circulación vehicular, luego de concluir el período vacacional y reanudarse las labores en este importante acceso al puerto.

Como parte de esta nueva etapa, fue cerrado totalmente el cuerpo B de la carretera, en el sentido de Progreso hacia Mérida, por lo que el A, utilizado normalmente para ingresar al puerto, fue habilitado para la circulación en ambos sentidos.

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Desde las primeras horas de ayer se registró tránsito lento y una mayor concentración de vehículos en la zona, situación que afectó principalmente a quienes ingresan y salen de Progreso durante las horas de mayor movimiento.

Automovilistas señalaron que deberán considerar tiempo adicional para sus recorridos, especialmente durante los horarios de entrada a escuelas y centros laborales, así como por las tardes, cuando aumenta el flujo vehicular por el regreso de trabajadores.

Las labores tendrán una duración aproximada de dos meses e incluyen la demolición de la estructura superior del puente, colocación de nuevas trabes y losa, sustitución de parapetos y aplicación de una nueva carpeta asfáltica.

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Para disminuir las afectaciones, se establecieron rutas alternas. Los conductores que viajen desde Mérida hacia Chicxulub Puerto, San Benito o Telchac podrán utilizar la carretera Conkal-Chicxulub Puerto, mientras que quienes salgan de Progreso rumbo a Mérida podrán tomar la vía Yucalpetén-Chelem para posteriormente incorporarse a la Mérida-Progreso.

En tanto, el transporte de carga procedente del puerto de altura podrá incorporarse a la carretera, mientras que elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal participarán en las labores de regulación vial.

Sin embargo, las modificaciones viales no han sido bien recibidas por habitantes de Progreso, quienes señalaron que el ingreso y salida del puerto se vuelve más complicado bajo estas condiciones, principalmente durante las horas pico, cuando coinciden los desplazamientos escolares y laborales.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos, límites de velocidad y las indicaciones del personal encargado del operativo, con el propósito de evitar accidentes y agilizar el tránsito en la medida de lo posible.