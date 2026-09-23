Yucatán respalda prohibición de celulares en escuelas: aplicará desde el 3 de noviembre

Con la próxima entrada en vigor de la normativa que prohíbe el uso de celulares por parte de los estudiantes en educación primaria y secundaria, la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) se pronunció a favor de la medida, apuntando que la propuesta de la federación fue evaluada por cada estado a través de estudios.

La regulación del uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas se convirtió en un tema de alcance nacional durante el 2026.

La SEP realizó una consulta entre el personal educativo y llevó la propuesta a las autoridades estatales; en el ejercicio participaron 565 mil 396 figuras educativas y 81.2% se manifestó a favor de establecer medidas de carácter nacional.

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El acuerdo fue aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas del 18 de septiembre y publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

Juan Balam Varguez, titular de la Segey, declaró que esa secretaría estuvo al tanto de los análisis y participaron en la reunión con las autoridades educativas de las 31 entidades del país, las cuales respaldaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que entrará en efecto a partir del próximo 3 de noviembre en todo el país.

”Hemos estado atentos a estos análisis y a todo lo que se ha hablado sobre este tema desde diferentes perspectivas; desde lo pedagógico, psicológico, de la salud mental, en donde los resultados nos dan indicadores de los efectos negativos que tiene el mal uso de los dispositivos personal y de las tecnologías a las que hoy tenemos acceso”, explicó.

Balam Varguez puntualizó que la prohibición va orientada al uso responsable y seguro de los dispositivos electrónicos en ambientes escolares. También se considera que es un acto para proteger a las niñas, niños y adolescentes, quienes se pueden ver afectados por un uso indebido de estos dispositivos con acciones que afecten su desarrollo personal.

Más allá del aula

La propuesta lista para entrar en funcionamiento, sin embargo, no contempla una extensión a la prohibición más allá de la educación básica. La normatividad señala que en media superior, cada plantel definirá las condiciones mediante acuerdos con su comunidad educativa, mientras que en superior se respetará la autonomía de las instituciones

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Balam Varguez explicó que en el caso de los niveles medio superior y superior, el uso de dispositivos tiene una mayor necesidad, ya que se convierten en herramientas que permiten comunicación, búsqueda de información e incluso como un dispositivo principal de estudio para quienes no cuentan con una computadora.

”En el caso del nivel medio superior, el uso no pedagógico tiene que darse mediante acuerdos de la comunidad escolar a través de reuniones donde cada plantel establezca los acuerdos para el uso adecuado y responsable de estos dispositivos”, añadió el funcionario.

En cuanto a las acciones derivadas de este cambio impulsado desde la federación, la Segey estará trabajando con los diferentes niveles educativos para definir con claridad las medidas que se tomarán para dar efecto y cumplimiento del acuerdo firmado el pasado viernes. Asimismo, mantendrán en todo momento comunicación con la ciudadanía ante cualquier duda que pueda surgir.