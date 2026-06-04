Estudiantes de la Anáhuac Mayab tendrán contacto con expertos en eventos y hospitalidad tras firma de convenio

La Universidad Anáhuac Mayab firmó dos convenios de colaboración con la Asociación Mexicana de Recintos Feriales (Ameref) y la Asociación Internacional de Profesionales de Bodas de Destino (Iadwp) con el objetivo de impulsar la formación profesional en la industria de eventos y hospitalidad dentro de su matrícula de estudiantes, así como fortalecer la vinculación con sectores estratégicos.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Mayab en Mérida con la presencia de la Dra. Marisol Tello Rodríguez, vicerrectora académica de la casa de estudios. Así como la compañía de la Lic. Kitzia Torres Morales, presidenta de la Asociación Internacional de profesionales en Bodas de Destino y del Lic. Alfredo Espinosa Leal, presidente de la mesa directiva de Ameref.

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Durante la firma, se explicó que los convenios acercarán a los estudiantes diferentes oportunidades, beneficios y alcances en el desarrollo de nuevas habilidades ligadas al sector de eventos y hospitalidad. En concreto, el trabajo en colaboración con Ameref, permitirá la participación de directivos y especialistas en clases, paneles, seminarios, encuentros profesionales y mentorías para alumnos. Asimismo, dará acceso académico de venues para fines formativos, así como cursos, diplomados y programas dirigidos a la comunidad estudiantil.

En cuanto a los beneficios y alcances con la Asociación Internacional de Profesionales en Bodas de Destino, el convenio permitirá la implementación del programa Certified Destination Wedding Foundations; exploraciones de ruta progresiva de certificaciones alineadas con estándares internacionales, además de la creación de la Cátedra Internacional y espacios académicos con participación de expertos afiliados a la IADWP.

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”Hoy no solamente formalizamos un acuerdo, estamos construyendo un puente entre la academia y la industria que permitirá acercar a los estudiantes a experiencias reales, fortalecer su preparación profesional y contribuir al desarrollo de talento que demanda el sector de reuniones”, expresó Alfredo Espinosa Leal de Ameref.

Por su parte, Kitzia Torres Morales, expresó su emoción por concretar esta colaboración con la universidad, ya que permitirá a los estudiantes sumarse a una de las ramas con mayor crecimiento dentro de la industria de la hospitalidad. Asimismo, externó su reconocimiento hacia quienes conforman la comunidad Anáhuac Mayab, mismos que destacan por su profesionalismo y gran capacidad como líderes.

La firma concluyó con el mensaje de la vicerrectora de la institución, quien apuntó que con estas acciones la Universidad Anáhuac Mayab continúa su misión de construir alianzas para fortalecer a sus estudiantes. Además, consolida su camino en la vinculación con organismos nacionales e internacionales de gran importancia, mismos que llevarán a un mejor desarrollo de futuros profesionales en áreas como el turismo de reuniones y de bodas.