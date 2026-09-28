Doble atropellado del domingo en Carmen busca justicia

Efraín, uno de los hombres que resultó lesionado en el doble atropellamiento registrado el pasado domingo en calles de la colonia La Rivera, acudió esa misma noche a la Fiscalía para presentar formalmente su denuncia contra el conductor señalado como responsable; sin embargo, momentos antes de continuar con el procedimiento comenzó a sentirse mal.

De acuerdo con la información recabada, Efraín había sido dado de alta del hospital apenas un par de horas antes, luego de permanecer bajo atención médica a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente.

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Durante el percance, el hombre quedó debajo del chasís de un automóvil Fiat Mobi, resultando con una herida penetrante en la pierna izquierda, por la cual requirió varios puntos de sutura, además de presentar diversos golpes en distintas partes del cuerpo y en la zona abdominal.

Tras salir del hospital, Efraín se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía con la intención de iniciar formalmente el procedimiento legal correspondiente contra el conductor que fue detenido después del accidente.

No obstante, mientras se encontraba en las inmediaciones de la comandancia municipal, comenzó a presentar malestar físico, por lo que personal paramédico de Protección Civil acudió para valorarlo y tomarle sus signos vitales.

Luego de la revisión, los paramédicos informaron que sus signos se encontraban estables, aunque debido a las lesiones derivadas del accidente le recomendaron permanecer bajo observación médica y estar atento a cualquier cambio en su estado de salud.

Pese a ello, Efraín continuó con su traslado hacia la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y buscar un acuerdo con el conductor detenido para la reparación de los daños y el pago de las lesiones ocasionadas.

Además de las afectaciones físicas, la motocicleta en la que se desplazaba también resultó con fuertes daños materiales, luego de ser impactada y arrastrada por el Fiat Mobi durante el accidente.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las responsabilidades legales y, en su caso, establecer las condiciones para la reparación de los daños materiales y las lesiones ocasionadas a las personas involucradas.