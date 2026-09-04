¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy viernes 4 de septiembre? Procivy alerta por posibles tormentas

La inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Mar Caribe mantendrán las condiciones favorables para las lluvias en Yucatán este viernes 4 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en municipios del oriente, centro y sur del estado, donde se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. En el noroeste, incluida Mérida, se prevén lluvias moderadas y dispersas.

Noticia Destacada Secretaría de Marina busca a un pescador de Progreso desaparecido en altamar

Además, el calor continuará siendo extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 42 °C en el interior de Yucatán, mientras que en la costa se esperan máximas de entre 34 y 36 °C.

¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 4 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), este viernes 4 de septiembre se esperan lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán.

En el noroeste del estado, donde se encuentra Mérida, se prevén precipitaciones moderadas y dispersas.

En el oriente, las lluvias podrían presentarse en Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Para el centro del estado, se contempla lluvia en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

En el sur de Yucatán, las precipitaciones se esperan en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

Mientras que en el noroeste, las lluvias moderadas y dispersas podrían alcanzar Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Aunque Procivy señala las zonas con mayor probabilidad de lluvia, no establece una hora exacta para cada municipio. Sin embargo, debido a que las condiciones estarán favorecidas por el calentamiento diurno, el potencial de precipitaciones aumentará conforme avance el día, por lo que las lluvias y tormentas podrían presentarse principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Noticia Destacada Familia despierta y halla a un hombre desnudo en el patio de su casa al Poniente de Mérida

¿Qué temperatura hará en Yucatán este viernes?

El calor continuará siendo uno de los principales factores del clima en Yucatán este viernes 4 de septiembre.

Según Procivy, el ambiente será extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de entre 38 y 42 °C en el interior del estado, por lo que aun en las zonas donde se registren lluvias prevalecerán condiciones de intenso calor durante buena parte del día.

En la zona costera de Yucatán, las temperaturas máximas serán ligeramente menores, aunque también se mantendrá el ambiente caluroso, con valores de entre 34 y 36 °C.

A esto se sumarán vientos del este y sureste de 10 a 20 km/h durante la mañana, mientras que por la tarde cambiarán al este y noreste, con rachas de 30 a 40 km/h en la costa y superiores a 60 km/h en las zonas donde se presenten lluvias.

Viento y oleaje en Yucatán

Durante la mañana, el viento predominará del este y sureste, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 km/h en la costa.

En las zonas donde se registren lluvias, las rachas podrían superar los 60 km/h, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles caídas de ramas, objetos o afectaciones momentáneas. En el litoral yucateco se espera además oleaje de hasta 1.5 metros de altura.