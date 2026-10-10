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Sentencian a ocho años de prisión a hombre por abuso sexual contra una niña en Valladolid

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2026, cuando el ahora sentenciado jaloneó a la menor y realizó tocamientos de índole sexual, lo que derivó en la denuncia.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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Lucio X.N. fue sentenciado a ocho años de prisión por abuso sexual contra una niña de seis años
Lucio X.N. fue sentenciado a ocho años de prisión por abuso sexual contra una niña de seis años / Especial

Un hombre identificado como Lucio X.N. fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual contra una niña de seis años de edad, tras ser declarado penalmente responsable mediante un procedimiento de juicio abreviado.

La sentencia se dictó luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara los elementos de prueba recabados durante la investigación, los cuales acreditaron la responsabilidad del acusado en los hechos asentados en la causa penal 10/202.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2026, en un predio ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, en Valladolid, donde Lucio X.N. jaloneó a la menor y realizó tocamientos de índole sexual. Lo ocurrido derivó en la denuncia correspondiente y en el proceso judicial en su contra.

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva durante el proceso penal

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Además de los ocho años de prisión, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación del daño a la víctima. También recibió una amonestación pública y se le impuso la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la menor.

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