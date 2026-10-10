Sentencian a ocho años de prisión a hombre por abuso sexual contra una niña en Valladolid

Un hombre identificado como Lucio X.N. fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual contra una niña de seis años de edad, tras ser declarado penalmente responsable mediante un procedimiento de juicio abreviado.

La sentencia se dictó luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara los elementos de prueba recabados durante la investigación, los cuales acreditaron la responsabilidad del acusado en los hechos asentados en la causa penal 10/202.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2026, en un predio ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, en Valladolid, donde Lucio X.N. jaloneó a la menor y realizó tocamientos de índole sexual. Lo ocurrido derivó en la denuncia correspondiente y en el proceso judicial en su contra.

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Además de los ocho años de prisión, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación del daño a la víctima. También recibió una amonestación pública y se le impuso la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la menor.