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Acusados de irrumpir una casa en Cinco Colonias en Mérida permanecerán en prisión preventiva

La FGE imputó a Yessica Ismene O.H. y Edgar Santiago N.C. por abuso sexual, robo calificado, lesiones y asociación delictuosa, tras los hechos ocurridos el 1 de octubre.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

2 min

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Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva durante el proceso penal
Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva durante el proceso penal / Especial

Yessica Ismene O.H. y Edgar Santiago N.C. fueron imputados por su presunta participación en un ataque ocurrido en una vivienda del fraccionamiento Cinco Colonias, al sur de Mérida, donde una adolescente de 17 años habría sido agredida físicamente y víctima de tocamientos lascivos, además del robo de sus pertenencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra ambas personas por los delitos de abuso sexual, robo calificado, lesiones y asociación delictuosa, luego de los hechos registrados el pasado 1 de octubre. Como medida cautelar, permanecerán bajo prisión preventiva durante el proceso penal.

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De acuerdo con los datos expuestos en la causa penal 603/2026, los hechos ocurrieron dentro de un predio donde la adolescente se encontraba acompañada de sus dos hermanas menores de edad, cuando los acusados presuntamente irrumpieron en el inmueble.

Según la investigación, los involucrados habrían amagado y agredido a la joven, con quien forcejearon antes de apoderarse de su teléfono celular y una llave de vehículo. Durante el ataque, también le habrían realizado tocamientos lascivos, para después abandonar el lugar a bordo de un automóvil gris.

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Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención, mientras que los fiscales de litigación presentaron los datos de prueba relacionados con el caso.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la situación jurídica de ambos imputados será definida el próximo 13 de octubre.

Antes de concluir la diligencia, la representación social solicitó la imposición de la prisión preventiva, medida que fue concedida de oficio por la Juez de Control y que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso legal.

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