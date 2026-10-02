Hombre al que le prendieron fuego en Chemax revive el recuerdo de “El Güero” de Tekit, joven que murió quemado vivo

Un hombre identificado como A.B.P.P. resultó con graves lesiones luego de que durante la noche del jueves le prendieran fuego en el municipio de Chemax, Yucatán, en un hecho que permanece bajo investigación y que reavivó el recuerdo del caso de Alejandro Ismael “El Güero”, joven que murió quemado vivo en Tekit en enero de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando se registró una riña entre varias personas de la comunidad. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido oficialmente qué originó el enfrentamiento.

Versiones preliminares señalan que la confrontación podría estar relacionada con un presunto robo, aunque este señalamiento no ha sido confirmado por las autoridades.

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Durante la riña, la situación escaló hasta que varias personas presuntamente le prendieron fuego a A.B.P.P., quien sufrió lesiones de gravedad y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Valladolid para recibir atención médica.

Detienen a dos personas por el hombre al que le prendieron fuego en Chemax

Tras los hechos, autoridades municipales informaron sobre la detención de dos personas identificadas como José “N” y Carlos “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La versión sobre el supuesto robo que habría desencadenado la riña permanece como una versión preliminar no confirmada oficialmente.

El caso Chemax recuerda a “El Güero”, joven quemado vivo en Tekit

El caso ocurrido en Chemax también recordó el linchamiento registrado el 27 de enero de 2025 en Tekit, donde un joven identificado como Alejandro Ismael “El Güero” murió después de ser golpeado y posteriormente quemado por pobladores.

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En aquella ocasión, el joven había sido señalado por habitantes de la comunidad como responsable de agredir con un machete a una mujer adulta mayor, quien murió a consecuencia de las lesiones.

Tras la agresión, un grupo de personas tomó al joven y lo golpeó antes de prenderle fuego. El caso provocó una investigación por parte de las autoridades y dos personas fueron detenidas, quienes fueron sentenciados por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla, relacionado con la muerte de “El Güero”.