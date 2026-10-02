Aseguran motocicleta que estaría relacionada con el ataque armado en Montes de Amé, Mérida

La persona que resultó lesionada por arma de fuego durante un ataque registrado en la colonia Montes de Amé al Norte de Mérida, se encuentra estable y ha podido proporcionar información a las autoridades sobre lo ocurrido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el intento de homicidio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la corporación recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en esa zona del norte de Mérida. Durante la intervención, agentes tuvieron contacto con un vehículo particular que trasladaba al lesionado.

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Paramédicos de la SSP le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. La víctima permanece estable y, según la información oficial, ha podido aportar datos que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del ataque.

Aseguran motocicleta presuntamente relacionada con el ataque en Montes de Amé

Como parte de las diligencias realizadas tras el ataque armado, agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), identificaron y aseguraron una motocicleta que estaría presuntamente relacionada con los hechos.

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Las autoridades mantienen las investigaciones bajo la línea de un intento de homicidio y realizan las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Por tratarse de una investigación en curso, la SSP indicó que por el momento no es posible proporcionar más información sobre el caso.