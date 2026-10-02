Policía detiene a conductor y dejan a un niño encerrado en el automóvil en Playa del Carmen

Detiene la Policía de Playa del Carmen a un hombre aparentemente por una falta administrativa, y olvidan revisar el vehículo donde había un menor de aproximadamente 8 años quedando encerrado, lo que provocó el enojo de vecinos.

Oficialmente se desconoce la causa de la detención del automovilista. Aparentemente luego de una discusión con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo arrestaron.

Los hechos se registraron este viernes, en el cruce de las avenidas 15 y CTM de la colonia Zazil-Ha, donde el conductor de un automóvil Dodge Attitude aparentemente había discutido con los agentes policiales y lo trasladaron a una patrulla.

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Según testimonios vecinales, los agentes policiales se llevaron al hombre y no se percataron que al interior del vehículo había un niño, lo que motivó la intervención del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), quienes resguardaron al menor.

Minutos después de los hechos, un oficial regresó en la escena con las llaves del automóvil y sacaron al niño del vehículo, supuestamente las llaves habían quedado en poder de otro elemento de la policía.

Vecinos cuestionaron la actuación de los agentes por dejar al niño encerrado durante el procedimiento policial, evidenciando irresponsabilidad y falta de protocolos cuando realizan arrestos o detenciones.