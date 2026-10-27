Sobrino machetea a su tío y le amputa un dedo en Felipe Carrillo Puerto

Un hombre fue ingresado al Hospital General, tras presentar la amputación de un dedo a consecuencia de un machetazo que recibió de parte de su sobrino cuando este se encontraba bajo los influjos del alcohol y llego al domicilio de su tío en la comunidad de Dzulá, para alterar el orden y provocarle la herida en la mano y posteriormente salir huyendo del lugar.

El lesionado tras recibir los primeros auxilios por parte de los paramédicos de la Cruz Roja fue trasladado al nosocomio.

De acuerdo a información que se pudo indagar, se supo que luego de las 01:00 con 35 minutos, fue alertado de un hecho sangriento en la comunidad de Dzulá, y que se requería de la presencia de elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido además se necesitaba la atención de paramédicos.

Noticia Destacada Riña entre compañeros de parranda termina a machetazos en Felipe Carrillo Puerto

Por lo que los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la policía municipal, quienes al llegar se entrevistaron con el agraviado, quien fue identificado como Ronaldo de 49 años de edad, originario y con domicilio en la comunidad de Dzulá.

El agraviado informó a los uniformados que cuando se encontraba durmiendo en su vivienda, escuchó ruido y al levantarse para verificar lo que estaba sucediendo, visualizó a su sobrino que tenia una machete en mano y al cuestionarlo de lo que estaba haciendo en su propiedad, su sobrino respondió que andaba buscando a su esposa.

Al mismo tiempo actuaba de manera impertinente, reclamando y tirando machetazos en la puerta y ventana de cristal lo cual provocó que se destrozara, por lo que al reclamar su actuación fue cuando me tiro un machetazo, logrando lesionarme en la mano derecha, amputando de esta manera un dedo y al ver lo que habia provocad, emprendió huida rumbo a su vivienda.

Noticia Destacada Riña deja al menos dos personas lesionadas en la comunidad Poluyc de Felipe Carrillo Puerto

Ante esta situación los agentes policiacos al tener conocimiento de las características de la persona implicada, decidieron acudir en su búsqueda, y sin lograr dar con su paradero ya que todo parece indicar que se internó dentro del monte para evitar ser capturado.

Mientras que los paramédicos, al llegar a la comunidad, procedieron a brindarle los primeros auxilios al lesionado, y posteriormente proceder a trasladarlo a la ciudad para que mas tarde sea ingresado al hospital general para su atención médica, toda vez que presentaba una amputación en uno de los dedos por machetazo.