Joaquín Díaz Mena anuncia diez nuevos proyectos empresariales en seis municipios de Yucatán

El Gobierno de Yucatán anunció una cartera de ocho nuevos proyectos y dos ampliaciones empresariales que representan una inversión privada de 8 mil 641 millones de pesos y la generación prevista de 14 mil 488 empleos directos e indirectos en seis municipios del estado.

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó los proyectos, que abarcan los sectores industrial, turístico, inmobiliario, comercial, de servicios y de salud, con capital nacional e internacional. Las inversiones contemplan oportunidades laborales para personal operativo, técnico y profesional, además de posibilidades de negocio para proveedores locales.

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Las empresas participantes son Modular Rush, Niagara Bottling, Masuda Internacional, Crío, Kavak, Caffenio, Desarrollos SIMCA, ARPEN, RIOCANTO Park & Resort e Imagen Molecular Peninsular. Los proyectos tendrán presencia en Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid, Akil y Yaxcabá, con el propósito de ampliar la actividad económica y las fuentes de empleo en distintas regiones de Yucatán.

Durante la presentación, Díaz Mena señaló que la seguridad, la infraestructura y el talento de la población yucateca contribuyen a generar confianza entre las empresas que buscan establecerse o ampliar sus operaciones en la entidad.

El mandatario también reiteró que el Gobierno del Renacimiento Maya dará acompañamiento a las inversiones para facilitar su desarrollo y agilizar los trámites correspondientes. Añadió que la coordinación entre las autoridades y el sector privado es importante para que el crecimiento económico se traduzca en beneficios para las familias yucatecas.

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Este paquete forma parte de la cartera de inversión privada que acompaña la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), la cual está integrada por 88 proyectos en distintas etapas de gestión, con una inversión manifestada superior a los 151 mil 805 millones de pesos.

El seguimiento institucional contempla la vinculación de las empresas con el talento y la proveeduría local, con el objetivo de fortalecer las actividades productivas y ampliar las oportunidades económicas en los municipios.