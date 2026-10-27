“Te esperamos en casa”: Esposa de Chikis, pescador de Celestún desaparecido en altamar, comparte mensaje a una semana del naufragio

A más de una semana de la desaparición de Francisco Javier Chan Pat, conocido como “Chikis”, sus familiares, amigos y miembros de la comunidad de Celestún continúan con la búsqueda en altamar, con la esperanza de encontrarlo con vida.

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A través de redes sociales, Marsolaire Alcocer, esposa de Chikis, compartió un mensaje en el que describió los días de angustia que ha enfrentado la familia desde su desaparición, así como las dificultades para mantener las labores de búsqueda sin descanso.

La mujer señaló que, pese a contar con recursos limitados y disponer de una sola lancha, no han desistido de recorrer el mar para tratar de localizarlo. Asimismo, aseguró que la familia continuará con los esfuerzos mientras exista la posibilidad de encontrarlo.

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En su mensaje, también se dirigió a su esposo y expresó su confianza en que seguirá luchando por regresar a casa. “Te esperamos en casa porque sé que regresarás”, escribió, al reiterar que sus seres queridos no se rendirán y mantendrán la búsqueda con el apoyo de amigos y habitantes de la comunidad.