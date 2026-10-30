Conductor presuntamente ebrio chocó contra un poste en la avenida José López Portillo de Cancún

La combinación del alcohol y el volante estuvo a punto de culminar en una tragedia durante las primeras horas de la madrugada de este día, luego de que el conductor de un vehículo compacto perdiera el completo control de su unidad e impactara de manera violenta contra la base de un poste de alumbrado público situado sobre la avenida José López Portillo, justo en la entrada principal del fraccionamiento Paraíso Maya.

El aparatoso percance vial movilizó a los cuerpos de emergencia y a elementos de Tránsito Municipal, así como a diversos automovilistas que transitaban por dicha zona, quienes detuvieron su marcha alarmados por la magnitud del encontronazo.

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​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar del incidente, el conductor circulaba a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet a exceso de velocidad y bajo los evidentes efectos de bebidas embriagantes sobre la citada arteria vial.

Al aproximarse a los accesos del fraccionamiento Paraíso Maya, la falta de pericia sumada a su estado inconveniente provocaron que perdiera el control de la dirección, desviándose drásticamente hacia su izquierda hasta encarparse sobre el camellón central. La trayectoria fuera de control finalizó cuando la unidad colisionó de frente y a gran velocidad contra la estructura metálica de una luminaria pública.

El impacto fue de tal intensidad que todo el frente del automóvil quedó completamente destrozado, terminando con el cofre con severos daños mecánicos.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol / Especial

​Automovilistas y testigos que presenciaron el estrépito del choque no dudaron en descender de sus vehículos para acercarse y verificar el estado de salud del conductor. Tras percatarse de que el automovilista permanecía consciente y aparentemente estable dentro de la cabina, procedieron a solicitar el apoyo inmediato a través del número único de emergencias 911, requiriendo la presencia de ambulancias y de las autoridades de vialidad.

​Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos para ofrecer la atención prehospitalaria correspondiente. Tras ser valorado en el sitio, los socorristas confirmaron que el operador se encontraba en aparente estado de ebriedad y que presentaba únicamente golpes contusos que no ponían en riesgo su vida, por lo que determinaron retirar sus unidades al no ameritar un traslado de urgencia a algún hospital de la ciudad. ​

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Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal abanderaron de inmediato la zona para prevenir a los demás conductores y evitar que ocurriera otro accidente automovilístico en el tramo afectado.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura pública y, posteriormente, una rúa realizó las maniobras necesarias para liberar la vialidad, rescatar la unidad siniestrada y remolcarla hacia las instalaciones del corralón.