Hallan a un hombre sin vida con presuntos signos de violencia en Pueblo Fantasma, Cozumel

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la mañana de este viernes en el acceso a la zona conocida como Pueblo Fantasma, en Cozumel, donde, de manera preliminar, se reportaron presuntos signos de violencia. El hallazgo movilizó a elementos policiacos, quienes acordonaron el lugar para preservar posibles indicios mientras se esperaba la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras recibir el reporte, las corporaciones de seguridad se trasladaron hasta el sitio y confirmaron la presencia de una persona sin vida. Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, se solicitó la intervención de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

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Los elementos policiacos establecieron un perímetro de seguridad en el acceso a la zona y restringieron el paso para evitar que personas ajenas al procedimiento ingresaran al área o alteraran posibles evidencias. La escena quedó bajo resguardo mientras se esperaba la llegada de los agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.

Posteriormente la fiscalía realizo los trabajos de inspección, documentación y levantamiento de indicios que permitan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Posteriormente, se trasladó del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios correspondientes para establecer la causa de muerte y avanzar en la identificación de la víctima.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del hombre, su edad ni cuánto tiempo llevaba en el lugar. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre las condiciones específicas en las que fue encontrado o si existen personas relacionadas con el caso.

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La presencia de presuntas huellas de violencia deberá ser confirmada mediante los estudios periciales y la necropsia de ley. Estos procedimientos permitirán determinar si se trató de una muerte relacionada con un hecho delictivo y aportar elementos para el desarrollo de la investigación.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre posibles responsables, detenciones o un móvil. El caso permanece a la espera de las diligencias ministeriales y de información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.