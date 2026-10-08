Liberan a dos personas causadas de allanar una casa al Sur de Mérida con tres niñas dentro

Preocupación e incertidumbre ha generado entre una familia del sur de Mérida la presunta liberación de dos personas que fueron detenidas tras ingresar a una vivienda donde había tres menores de edad.

El caso cobró relevancia luego que la familia difundió públicamente los dibujos hechos por dos de las niñas, quienes plasmaron en sus trazos algunas de las características de las personas que, de acuerdo con su relato, ingresaron al domicilio.

La madre de las menores expresó anteriormente su temor de que los sospechosos pudieran recuperar su libertad si, durante el plazo legal correspondiente, no se reunían elementos suficientes para acreditar su probable participación en los hechos.

Ahora, mediante una nueva publicación, la mujer informó que las dos personas que fueron detenidas ya están nuevamente en libertad, situación que aumentó la preocupación de los familiares, quienes solicitaron que las autoridades continúen con las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido.

Material de grabaciones

Según el relato difundido por la familia, durante el incidente también fueron retiradas cámaras de videovigilancia instaladas en el domicilio. Añadió que entregaron a las autoridades diversos materiales que, consideran, podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

Los familiares recalcaron que su intención no es hacer justicia por propia mano, sino que el hecho sea investigado conforme a derecho y que, en caso de haber responsabilidades, sean determinadas por las autoridades competentes.

Hasta ahora, las circunstancias jurídicas que derivaron en la liberación de las dos personas deberán ser establecidas oficialmente por las autoridades correspondientes. Su puesta en libertad no determina por sí misma su inocencia o responsabilidad, y la investigación ministerial puede continuar conforme a los elementos que sean recabados.

La familia pidió que el caso no quede en el olvido y que se esclarezca el ingreso a la vivienda, particularmente debido a que, según su versión, tres menores de edad se encontraban dentro del inmueble al momento de los hechos.