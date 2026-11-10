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Quintana Roo / Sucesos

Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos

La entidad registró una reducción del 57.7% en el promedio diario de homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

1 min

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La entidad concentró el 0.7% de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional durante los primeros diez meses de 2026
La entidad concentró el 0.7% de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional durante los primeros diez meses de 2026 / POR ESTO!

Quintana Roo se ubicó en el tercer lugar nacional entre las entidades con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 57.7% durante el periodo de enero a octubre de 2026, en comparación con los mismos meses de 2025..

Durante el informe de incidencia delictiva, correspondiente a los primeros diez meses del año, se detalló que la entidad también ocupó el lugar 22 a nivel nacional por su participación en el total de homicidios dolosos, con 107 casos, equivalentes al 0.7% de los registrados en el país.

El temor a nuevos ataques ha modificado sus rutinas: algunos evitan salir de noche o circular por determinadas zonas, mientras otros exigen mayor presencia policial en sus colonias

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Quintana Roo registró 25 homicidios dolosos en octubre, superando la cifra oficial de 13 casos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó las estadísticas consolidadas de las 32 fiscalías estatales, en las que destacó que todas las entidades federativas reportaron una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior.

En la comparación nacional, Quintana Roo destacó entre los estados con mayores reducciones, junto con San Luis Potosí, Nayarit, Baja California Sur y Nuevo León, aunque se colocó en la tercera posición con una variación a la baja del 57.7%.

Las cifras forman parte del balance de seguridad correspondiente a octubre de 2026, presentado por autoridades federales, que también reportaron una tendencia descendente en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en el país.

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