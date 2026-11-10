Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos

Quintana Roo se ubicó en el tercer lugar nacional entre las entidades con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 57.7% durante el periodo de enero a octubre de 2026, en comparación con los mismos meses de 2025..

Durante el informe de incidencia delictiva, correspondiente a los primeros diez meses del año, se detalló que la entidad también ocupó el lugar 22 a nivel nacional por su participación en el total de homicidios dolosos, con 107 casos, equivalentes al 0.7% de los registrados en el país.

Noticia Destacada Quintana Roo registró 25 homicidios dolosos en octubre, superando la cifra oficial de 13 casos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó las estadísticas consolidadas de las 32 fiscalías estatales, en las que destacó que todas las entidades federativas reportaron una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior.

En la comparación nacional, Quintana Roo destacó entre los estados con mayores reducciones, junto con San Luis Potosí, Nayarit, Baja California Sur y Nuevo León, aunque se colocó en la tercera posición con una variación a la baja del 57.7%.

Las cifras forman parte del balance de seguridad correspondiente a octubre de 2026, presentado por autoridades federales, que también reportaron una tendencia descendente en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en el país.