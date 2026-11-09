Intentan ejecutar a hombre de nacionalidad extranjera en la colonia Nicte-Há de Playa del Carmen

Un violento intento de ejecución se registró la noche de este lunes en las inmediaciones de la colonia Nicte-Há, luego de que un sujeto armado disparara a quemarropa en contra de un hombre de nacionalidad cubana, causándole una herida por rozón de proyectil de arma de fuego en el costado derecho de la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, las líneas de emergencia 911 recibieron la alerta por múltiples detonaciones de arma de fuego sobre el cruce de la calle Vicente Suárez con la calle 5ta Bis. El reporte movilizó de inmediato a elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se desplegaron en el sector para verificar la situación.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un masculino ensangrentado en la zona cefálica, quien se encontraba consciente y refirió ser originario de Cuba. Testigos presenciales señalaron que la víctima caminaba sobre la vía pública cuando fue interceptada por un sujeto no identificado que accionó un arma de fuego a corta distancia. Para fortuna del agraviado, el impacto no penetró el cráneo, dejando únicamente un rozón en la región parietal derecha.

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Paramédicos de una corporación médica local acudieron al lugar de la agresión para brindar los primeros auxilios al lesionado. Tras contener el sangrado y evaluar que la herida no ponía en riesgo inmediato su vida, la víctima fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital cercano para recibir atención especializada y curaciones correspondientes. ​La escena del crimen fue acordonada con cinta amarilla por los elementos policiales para preservar los indicios balísticos esparcidos en el pavimento.

Posteriormente, personal del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo hicieron acto de presencia para procesar el área, recolectar los casquillos percutidos e iniciar formalmente la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Pese a que las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y cierre de vías en los alrededores de la colonia Nicte-Há para dar con el paradero del agresor, hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades continúan con las pesquisas e inspección de cámaras de vigilancia de la zona para esclarecer el móvil del ataque.