Síguenos

Última hora

Yucatán

Huracán Isaías se intensifica a categoría 2 lejos de la Península de Yucatán

Yucatán / Sucesos

Capturan a sujeto armado tras esconderse varios días en montes de Tixkokob

El caso generó preocupación entre habitantes de Tixkokob debido a que el hombre permanecía armado y se encontraba oculto en una zona de monte.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Cae sujeto armado tras varios días de temor en Tixkokob
Cae sujeto armado tras varios días de temor en Tixkokob / Especial

Un sujeto que permanecía prófugo y presuntamente había causado temor entre habitantes de Tixkokob, luego de apoderarse de una escopeta que habría accionado en al menos dos ocasiones, fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre, identificado como M.A.A.M., fue ubicado en una zona de monte cercana a la comisaría de Tepich Carrillo, donde los agentes desplegaron un operativo para localizarlo tras varios días de búsqueda.

Las dos personas detenidas ya fueron puestas en libertad

Noticia Destacada

Liberan a dos personas causadas de allanar una casa al Sur de Mérida con tres niñas dentro

El individuo habría permanecido oculto en la zona y, durante ese periodo, se mantenía la preocupación entre habitantes debido a que portaba un arma de fuego. Según los reportes, desde que se apoderó de la escopeta presuntamente realizó al menos un par de disparos.

Tras ser localizado, M.A.A.M. fue asegurado por los elementos municipales. Sin embargo, en lugar de ser ingresado de inmediato a la cárcel, fue canalizado a un sitio especializado para iniciar un proceso de recuperación de aproximadamente ocho meses, debido a que sería adicto a los enervantes.

Funcionario de Chemax es señalado de atropellar a un comerciante

Noticia Destacada

Polémica en Chemax: Funcionario del Ayuntamiento es acusado de atropellar a un comerciante

Las autoridades señalaron que esta condición habría influido en las acciones que el hombre realizó durante los últimos días. Una vez concluido el proceso correspondiente, se dará continuidad a los procedimientos legales relacionados con los presuntos ilícitos en los que habría incurrido.

Te puede interesar