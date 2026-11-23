El puerto de Progreso vivió una jornada llena de motores, velocidad y adrenalina este domingo 22 de noviembre con la celebración de la segunda edición del TRACSUR Truck Races 2026, evento que tuvo como invitado especial al famoso restaurador de vehículos Martín Vaca.

Desde las 9:00 de la mañana, familias, aficionados al automovilismo y transportistas del sureste mexicano se dieron cita en el Autódromo de Progreso para presenciar los tradicionales arrancones de tráileres a un cuarto de milla, así como una exhibición y concurso con las unidades más destacadas de la región.

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Martín Vaca se une a la emoción de Truck Races 2026 en Yucatán

Uno de los momentos más esperados por los asistentes ocurrió alrededor de las 14:30 horas con la aparición de Martín Vaca, figura emblemática de la televisión por su trabajo al frente del taller Vaca Limousines en el programa ‘Mexicánicos’ y ser un restaurador automotriz.

Durante su estancia en el recinto, el especialista automotriz realizó una caminata por las instalaciones, saludó a habitantes del puerto y visitantes, y encabezó una sesión de firma de autógrafos y toma de fotografías. Decenas de seguidores aprovecharon la oportunidad para conversar con él sobre su trayectoria.

¡La emoción y la pasión por los motores se vivieron al máximo en el Truck Fest, realizado en el Autódromo Yucatán! Ayer disfruté de una tarde familiar en compañía de mis hijas Ana y Sofía, en un evento que contó con la presencia de Martín Vaca, reconocido por su trayectoria en la restauración y personalización de vehículos, y que nos permitió disfrutar de cerca de esta gran afición. #JuntosVamosADarle — erikrihaniglez (@erikrihaniglez) November 24, 2026

El evento, organizado por Tracto Accesorios del Sureste (Tracsur), se extendió hasta las 18:00 horas e incluyó competencias en pista, exhibición de tractocamiones modificados y área gastronómica, consolidándose como uno de los encuentros de transporte pesado más concurridos en Yucatán.

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