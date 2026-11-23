Los 169 alumnos de la primaria Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Conkal, ya cuentan con un comedor escolar donde podrán recibir alimentos calientes y recién preparados, luego de que anteriormente tuvieran que comer en espacios improvisados o en los lugares que encontraban disponibles dentro del plantel.

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El nuevo espacio, denominado comedor Renacer, fue entregado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Yamile Méndez Naal. Durante el acto también se entregaron los trabajos de remodelación de los sanitarios de la escuela.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que con este espacio los 169 estudiantes podrán disfrutar por primera vez de desayunos calientes dentro de su escuela. Señaló que el objetivo es que las niñas y los niños tengan una alimentación saludable y espacios adecuados para aprender, jugar y crecer.

El mandatario resaltó que una buena alimentación favorece el aprendizaje. / Especial

La construcción del comedor y las mejoras realizadas en el plantel representaron una inversión cercana a 1.7 millones de pesos, mientras que para este ciclo escolar se tiene previsto servir 19 mil 604 platos de comida caliente.

Los desayunos estarán preparados con base en los criterios del Plato del Bien Comer, con la intención de mejorar la alimentación de los estudiantes durante su jornada escolar. Anteriormente, los menores recibían alimentos fríos y no contaban con un espacio destinado específicamente para consumirlos.

Durante la entrega, una alumna de quinto grado, identificada como Mariam, agradeció a nombre de sus compañeros la construcción del comedor, así como la rehabilitación de los baños y los trabajos de pintura realizados en el plantel.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Yucatán destacó que estos espacios buscan contribuir a que más niñas y niños reciban desayunos nutritivos, pues una buena alimentación les permite tener energía para aprender y realizar sus actividades escolares.

El gobernador señaló que, en coordinación con el DIF Yucatán y el Ayuntamiento de Conkal, se trabajará para garantizar que el comedor cuente con los insumos necesarios para mantener su funcionamiento.

Con estas instalaciones, los estudiantes de la primaria Margarita Maza de Juárez tendrán un espacio propio para desayunar, además de sanitarios remodelados y mejores condiciones dentro de su escuela.

JGH