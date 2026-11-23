La Universidad del Valle de Grijalva (UVG), campus Campeche, anunció que dejará de operar el próximo 20 de diciembre de 2026, al concluir el ciclo escolar en curso, por lo que sus estudiantes deberán conocer las alternativas disponibles para dar continuidad a su formación académica.

Noticia Destacada Prepara el paraguas y el abrigo: así estará clima en Campeche del 24 al 29 de noviembre

A través de un comunicado oficial dirigido a su comunidad universitaria, la institución informó sobre el cierre de sus instalaciones, ubicadas en la avenida Gobernadores número 552, en la colonia Santa Ana, en San Francisco de Campeche.

La universidad reconoció que la noticia representa un cambio importante para estudiantes y familias, por lo que aseguró que su prioridad será acompañarlos durante esta transición, mediante información y orientación sobre las opciones para continuar sus estudios.

De acuerdo con el documento, los alumnos podrán acudir directamente al campus para recibir atención personalizada, resolver sus dudas y conocer los pasos a seguir ante la conclusión de operaciones.

La Universidad del Valle de Grijalva (UVG), campus Campeche, cerrará sus instalaciones el 20 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el comunicado no precisa qué ocurrirá con cada carrera, si los estudiantes podrán ser reubicados en otros planteles de Aliat Universidades o cuáles serán las condiciones para continuar sus estudios en otra institución. Tampoco detalla qué sucederá con el personal docente y administrativo.

Para recibir orientación, la UVG puso a disposición el teléfono 800 008 2667 y el correo electrónico informacion.al.alumno@redaliat.mx. El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El anuncio se conoce en medio de reportes de cierres de establecimientos en la capital campechana. Entre los casos más comentados se encuentran El Saborcito Casero, Lapa Campeche y la sucursal de Don Carmito Alonzo ubicada cerca de la Fiscalía, que dejaron de operar en septiembre.

Noticia Destacada Confunden a joven con ladrón y lo golpean en la colonia Tecolutla de Ciudad del Carmen

A estos casos se suma el reporte ciudadano sobre una sucursal de OXXO en Prolongación Allende, cerca de la Universidad Vizcaya, que habría cerrado sus puertas recientemente. Cabe recordar que desde febrero se habían reportado ajustes de horarios en distintas tiendas de esta cadena, por lo que es importante distinguir esas modificaciones del cierre definitivo de una sucursal.

Por ahora, la fecha establecida para el cierre de la UVG es el 20 de diciembre, cuando el campus Campeche concluirá sus operaciones al término del ciclo escolar. Mientras tanto, una de las principales dudas de la comunidad estudiantil es dónde y bajo qué condiciones podrá continuar su preparación académica.

JGH