La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán activó una Alerta Amber para localizar a Justin Jesús Villegas Santos, adolescente de 16 años, quien fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre en la colonia Centro de Peto, Yucatán.

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De acuerdo con el reporte AAYUC194/2026, emitido el 23 de noviembre, desde esa fecha se desconoce el paradero del menor, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría estar en riesgo.

Justin Jesús es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, pesa alrededor de 63 kilogramos, tiene cabello lacio corto de color castaño oscuro y ojos café oscuro.

Como señas particulares, presenta hoyuelos en ambas mejillas y una cicatriz en el borde anterior de la pierna, a la altura de la espinilla, aunque se desconoce en cuál lado.

La Fiscalía pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a encontrarlo. / Especial

Al momento de su desaparición vestía una playera tipo jersey sin mangas de color blanco, con franjas negras, naranjas y azules alrededor del cuello y las mangas. En el frente tenía la imagen de un caballo en llamas con la leyenda “PISTONS” y el número 33 en color verde. También llevaba un pantalón de mezclilla negro; se desconoce qué calzado usaba.

La FGE solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizarlo.

En caso de contar con datos sobre su paradero, se puede llamar al 800 00 26 237, al número directo 9999 303288 o a la extensión 41164, al teléfono 9999 303250.

jgh