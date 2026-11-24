La conducta de un automovilista mantiene en alerta a habitantes del fraccionamiento Las Américas, en Mérida, luego de que fuera señalado por realizar maniobras peligrosas de manera reiterada en una de las vialidades de la zona.

De acuerdo con los reportes compartidos por vecinos en redes sociales, el conductor ha sido visto en al menos tres ocasiones realizando acciones imprudentes sobre la calle 53, a la altura de la glorieta ubicada cerca de la iglesia.

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La situación ha generado preocupación entre quienes transitan por el sector, debido al riesgo de que estas maniobras ocasionen un accidente y pongan en peligro tanto a peatones como a otros automovilistas.

Ante ello, los habitantes pidieron extremar precauciones al circular por el lugar y mantenerse atentos para evitar algún percance.