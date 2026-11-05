Dos autos vuelcan tras fuerte choque en la carretera Mérida-Tizimín

Dos vehículos terminaron volcados luego de protagonizar un accidente de tránsito la mañana de este jueves en la carretera federal Mérida-Tizimín, en el tramo Buctzotz-Sucilá, a la altura del kilómetro 120, cerca de La Gran Lucha.

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El percance se registró alrededor de las 5:30 horas, cuando uno de los conductores presuntamente se incorporó a la carretera sin respetar la señal de alto. En ese momento, su vehículo fue impactado por otra unidad que transitaba con dirección a Mérida.

Tras la colisión, ambos automóviles volcaron y quedaron con severos daños materiales. La situación movilizó a paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para atender a los involucrados.

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Luego de valorar a los ocupantes, los socorristas determinaron que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.