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Yucatán / Sucesos

Dos autos vuelcan tras fuerte choque en la carretera Mérida-Tizimín

Paramédicos de la SSP valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y confirmaron que ninguno sufrió lesiones, pese a lo aparatoso del impacto.

Por Redacción Por Esto!

5 de nov de 2026

1 min

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Ninguno de los conductores resultó herido tras el choque en la vía Mérida-Tizimín
Ninguno de los conductores resultó herido tras el choque en la vía Mérida-Tizimín / Cortesía

Dos vehículos terminaron volcados luego de protagonizar un accidente de tránsito la mañana de este jueves en la carretera federal Mérida-Tizimín, en el tramo Buctzotz-Sucilá, a la altura del kilómetro 120, cerca de La Gran Lucha.

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El percance se registró alrededor de las 5:30 horas, cuando uno de los conductores presuntamente se incorporó a la carretera sin respetar la señal de alto. En ese momento, su vehículo fue impactado por otra unidad que transitaba con dirección a Mérida.

Tras la colisión, ambos automóviles volcaron y quedaron con severos daños materiales. La situación movilizó a paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para atender a los involucrados.

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Luego de valorar a los ocupantes, los socorristas determinaron que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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