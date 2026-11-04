Denuncian brutal agresión contra madre y abuela en Chocholá; una permanece hospitalizada

Un caso de presunta violencia familiar ha generado preocupación luego de que Iromi Novelo hiciera pública, a través de sus redes sociales, una denuncia por la agresión física que habrían sufrido su madre y su abuela en un domicilio de Chocholá.

De acuerdo con el testimonio difundido, los hechos ocurrieron cuando su mamá Elda, de 45 años de edad, se encontraba en su vivienda acompañada de su abuela Concepción, conocida como doña Conchita.

Según la publicación, ambas mujeres habrían sido agredidas físicamente por varios integrantes de su entorno familiar.

Noticia Destacada Ganado de registro queda varado en Xmatkuil por bloqueo; advierten riesgo de muerte de ejemplares

Como consecuencia de los hechos, la señora Elda sufrió fracturas y lesiones de gravedad en el rostro, por lo que actualmente permanece hospitalizada, mientras que la abuelita también resultó lesionada.

En el señalamiento público se menciona como presuntos involucrados a Ramón N. Q., conocido como Caliente, Rosalinda N. P., Manuel de Jesús U. F. y Delmi Carolina U. N. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades mediante las investigaciones correspondientes.

La denunciante señaló que, tras solicitar apoyo al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal de Chocholá acudieron al lugar, aunque aseguró que no hubo una respuesta efectiva ante lo sucedido.

Noticia Destacada Gobierno de Yucatán rechaza bloqueo a Xmatkuil y advierte que no permitirá condicionar el acceso a la feria

Asimismo, indicó que el domingo 1 de noviembre acudió ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán para interponer la denuncia formal y solicitar que el caso sea investigado.

Ante esta situación, familiares de las afectadas hicieron un llamado a las autoridades municipales de Umán y Chocholá, así como a la Fiscalía Estatal, para que intervengan, garanticen la protección de las víctimas y den seguimiento puntual a la denuncia.

“Mi mamá sigue hospitalizada luchando por recuperarse y mi abuela también está lesionada. Este caso no puede quedar impune”, expresó la denunciante en su publicación.

Finalmente, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir el caso y contribuir a que las autoridades atiendan esta denuncia de presunta violencia familiar contra dos mujeres, una de ellas adulta mayor.