Con refrescos, sofocan el incendio del auto de un payaso en Tizimín

Ni el fuego ni la adversidad lograron borrar la sonrisa del payaso Nestorini, quien la tarde de ayer vivió momentos de angustia luego de que su automóvil fuera consumido parcialmente por las llamas en el barrio de Santiago, presuntamente a causa de un cortocircuito derivado de una conexión improvisada durante una presentación infantil.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió tras concluir un show en un local social de la colonia Santiago, ubicado a un costado del campo de futbol.

Según relató el propio animador, al disponerse a retirarse a bordo de su Volkswagen Pointer gris, observó una densa columna de humo que salía de la parte frontal del vehículo. Al abrir el cofre para inspeccionar, el fuego se propagó rápidamente por el compartimento del motor, consumiendo gran parte del cableado.

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Personas que se encontraban en la fiesta reaccionaron de inmediato y lograron sofocar las llamas utilizando refrescos de cola, evitando que el incendio alcanzara toda la carrocería y provocara la pérdida total del automóvil.

Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la base La Perla, quienes realizaron labores de enfriamiento y aseguraron la unidad para evitar que el fuego se reavivara.

Versiones obtenidas en el lugar apuntan a que la posible causa del siniestro fue una sobrecarga eléctrica. Trascendió que, al llegar al local La Herradura para realizar su espectáculo, el inmueble no contaba con suministro eléctrico. Para no cancelar la función y cumplir con los niños asistentes, Nestorini habría conectado su bocina directamente a la batería del automóvil, maniobra que presuntamente originó el cortocircuito.

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Pese a los daños sufridos en su patrimonio, el payaso dio muestra de profesionalismo y aseguró que cumpliría con su siguiente presentación en el municipio de Muna.

“El trabajo y el compromiso son primero; no se pueden apagar las sonrisas de los niños por una desgracia”, expresó el animador, palabras que conmovieron a los presentes.

Más tarde, a través de redes sociales, Nestorini agradeció a las personas que lo ayudaron a controlar el incendio y destacó que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.