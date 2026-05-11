Encuentran sin vida a joven reportado como desaparecido tras asistir a un baile en Xocchel

La tranquilidad de la madrugada terminó en tragedia luego de que autoridades localizaran el cuerpo de Yahir, un joven reportado como desaparecido, a un costado de la carretera que conecta los municipios de Sanahcat y Hocabá, cerca del rancho “La Esperanza”, tras varias horas de intensa búsqueda encabezada por familiares y amigos.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había asistido a un baile realizado en Xocchel, donde estuvo acompañado de su novia. Sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana se perdió todo contacto con él, situación que encendió la alarma entre sus seres queridos.

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Familiares señalaron que Yahir dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que comenzaron a pedir apoyo en redes sociales y a recorrer distintos puntos de la zona para tratar de localizarlo.

Horas después, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo a la orilla de la vía entre Sanahcat y Hocabá. Al arribar al sitio, confirmaron que se trataba del joven desaparecido.

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Elementos policiacos mantienen acordonada el área mientras personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las causas de la muerte ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación.