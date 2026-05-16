“Se hizo un cargo por 18 mil pesos”: alerta en Yucatán por fraudes con mensajes falsos de bancos

“Se realizó un cargo por 18 mil pesos a su cuenta”, “detectamos una compra no reconocida” o “su tarjeta fue utilizada de manera sospechosa”. Estos son algunos de los mensajes que reciben yucatecos como parte de una nueva modalidad de fraude que ya genera reportes ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Condusef.

El gancho utilizado por los delincuentes no es nuevo, pero sí cada vez más agresivo.

Las autoridades advirtieron que, tras recibir alertas sobre supuestos cargos bancarios no reconocidos, muchas víctimas entran en pánico y se comunican a números telefónicos proporcionados en el mensaje o ingresando a enlaces falsos con la intención de cancelar el movimiento o proteger su dinero.

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Es en ese momento cuando los delincuentes aprovechan la preocupación de los usuarios para obtener datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o accesos a aplicaciones financieras.

Entre las señales más comunes de fraude están: mensajes con tono urgente o amenazante; enlaces extraños o acortados; faltas de ortografía o redacción rara; números desconocidos que se hacen pasar por bancos; solicitud de códigos, NIP, token o contraseñas.

¿Qué hacer al oír la voz del engaño?

La SSP exhorta a la ciudadanía a no dejarse llevar por la presión emocional que generan estos mensajes y recordó que ninguna institución bancaria solicita información confidencial mediante enlaces enviados por SMS o llamadas improvisadas.

Insiste en que, ante cualquier supuesto cargo no reconocido, los usuarios deben comunicarse sólo a los teléfonos oficiales de su banco; además, evitar acceder a enlaces compartidos en las alertas, ya que muchos dirigen a páginas falsas diseñadas para robar información personal y financiera.

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“La voz del engaño busca manipular mediante llamadas falsas”, alertó la SSP, al señalar que los delincuentes utilizan tácticas psicológicas para generar miedo, urgencia y confusión en cuestión de segundos. “Mantén la calma, evita proporcionar información y termina la comunicación”, indicó la corporación estatal como principal medida preventiva.

Dónde reportar

La dependencia recordó que cualquier intento de fraude puede ser reportado de manera anónima al número 089, mientras que situaciones de emergencia deben canalizarse al 911.

Por su parte, autoridades financieras señalan que este tipo de engaños ha incrementado debido al uso cotidiano de la banca móvil y los pagos electrónicos, por lo que insistieron en reforzar la cultura de prevención digital entre los usuarios.

La principal recomendación es desconfiar de mensajes alarmantes relacionados con movimientos bancarios inesperados, especialmente cuando buscan presionar al usuario para actuar inmediatamente.