Automovilista termina sobre la banqueta tras chocar con motociclista en Chetumal

Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la madrugada de este sábado en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas, luego de que el conductor de un automóvil particular perdiera el control de su unidad y terminara montado sobre la banqueta tras impactar a un motociclista. El percance vial dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una intensa movilización en la zona periférica de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Pacto Obrero con la avenida Luis Manuel Sevilla, justamente en la glorieta que conecta con la sección de Américas III. De acuerdo con los primeros reportes, la falta de precaución combinada con el exceso de velocidad fueron las causas que provocaron una colisión lateral con el vehículo de dos ruedas.

Tras el impacto, el coche rojo continuó su trayectoria sin control hasta proyectarse contra el borde de la acera, quedando con los neumáticos derechos incrustados sobre la banqueta de la glorieta. Por su parte, la motocicleta involucrada terminó a unos metros de distancia sobre la cinta asfáltica.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias. Al sitio arribaron elementos de la Policía de Tránsito, quienes confirmaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los implicados a un hospital. El incidente quedó limitado a las afectaciones materiales y al susto de los involucrados, mientras que los agentes viales se encargaron de realizar el peritaje para deslindar responsabilidades.

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JGH