Joaquín Díaz Mena destaca transformación histórica en la salud con la inauguración del nuevo Hospital O’Horán de Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que la inauguración del nuevo Hospital Agustín O’Horán marcará “un día que se quedará grabado en la historia de Yucatán”, al destacar que esta obra representa una transformación histórica en el sistema de salud en beneficio del pueblo yucateco.

Durante el acto inaugural encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal agradeció el respaldo del Gobierno Federal para concretar uno de los proyectos hospitalarios más importantes del país.

El nuevo Hospital Agustín O'Horán fue presentado como el hospital más grande del Sureste mexicano y de Centroamérica, con infraestructura moderna, equipamiento de última tecnología y capacidad para fortalecer la atención médica especializada en Yucatán.

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Díaz Mena subrayó que todos los servicios médicos serán gratuitos y universales, “sin cajas registradoras”, con el objetivo de garantizar atención digna para toda la población, especialmente para quienes más lo necesitan.

Asimismo, indicó que uno de los principales retos será trabajar para asegurar el abasto de medicamentos y mantener una atención cercana y humana hacia los pacientes y sus familias.

El gobernador afirmó que Yucatán avanza “con pasos agigantados” hacia un sistema de salud más sólido, con mayor capacidad hospitalaria, mejor atención para niñas, niños y adultos mayores, así como acompañamiento integral para las familias.

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Como parte de los proyectos anunciados, informó que se fortalecerá la atención en los Centros de Salud municipales y se impulsará la mejora de infraestructura hospitalaria en municipios como Izamal, Valladolid y Tizimín, además de concluir el hospital del IMSS en Ticul.

También destacó que el nuevo Hospital O’Horán contará con mejores servicios médicos y equipamiento de última generación para atender enfermedades y padecimientos de alta complejidad.

Entre los anuncios realizados, Díaz Mena informó que se habilitará un albergue para familiares de pacientes en la zona de Ciudad Salud, al sur de Mérida, donde se concentran diversos hospitales y centros médicos especializados.