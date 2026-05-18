“De mi quincena depende mi familia”: sindicalizados protestan por falta de pago en Bécal, Calkiní

Un promedio de 20 trabajadores sindicalizados de los Tres Poderes anunciaron un paro indefinido ante la falta de seriedad y compromiso de la alcaldesa de la junta municipal, Rubí Cauich Aquino, quien no les ha pagado la primera quincena de mayo. Tras un primer acercamiento sin éxito, los afectados exigen la regularización de sus salarios, ya que llevan prácticamente un año y cinco meses cobrando de manera mensual y no quincenal.

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Los empleados pertenecientes a la delegación Calkiní y asignados a la junta municipal de Bécal se plantaron en los bajos del palacio municipal con pancartas en mano. En los carteles se leían consignas como: “De mi quincena dependen las necesidades básicas de mi familia”, “Dejemos de normalizar las injusticias, quincena sin pago no es normal” y “Justicia, se trabajó y no se pagó”. Con estas manifestaciones, exigen que sus sueldos se entreguen de manera puntual.

El líder sindical, Antonio Herrera Dzul, dio a conocer que se mantendrán en huelga hasta obtener una solución favorable. Señaló que la alcaldesa afirma estar gestionando los recursos mediante oficios; sin embargo, el dirigente solicitó las pruebas de dichos trámites para contar con un sustento real, documentos que hasta el momento no han sido presentados.

Al lugar de la protesta arribaron integrantes del sindicato de los Tres Poderes de Calkiní en respaldo a sus compañeros. Los manifestantes colocaron un toldo para protegerse del sol, advirtiendo que seguirán en pie de lucha hasta recibir una respuesta positiva, ya que ninguna otra junta municipal o ayuntamiento paga por mes. Herrera Dzul sentenció que las necesidades y las enfermedades no esperan, por lo que no darán marcha atrás.

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JGH