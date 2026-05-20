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Yucatán / Sucesos

Adulto mayor termina sobre el camellón tras perder el control de su auto al Norte de Mérida

Un conductor circulaba en la colonia Vista Alegre de Mérida cuando perdió el control hasta subirse al camellón.

Por Redacción Por Esto!

20 de may de 2026

1 min

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Solamente se registraron leves daños materiales
Solamente se registraron leves daños materiales / Luis PG

Por causas que hasta el momento se desconocen, un conductor de la tercera edad perdió el control de su vehículo y terminó sobre el camellón central en la colonia Vista Alegre, al Norte de Mérida.

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El accidente ocurrió cerca del mediodía sobre la avenida Correa Rachó, donde el guiador transitaba con normalidad cuando, de manera repentina, perdió el control del volante.

Tras la maniobra, la unidad subió al camellón y quedó detenida entre la maleza. A pesar de lo aparatoso del incidente, únicamente se registraron daños materiales y un gran susto para el conductor.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a terceros.

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