Adulto mayor termina sobre el camellón tras perder el control de su auto al Norte de Mérida

Por causas que hasta el momento se desconocen, un conductor de la tercera edad perdió el control de su vehículo y terminó sobre el camellón central en la colonia Vista Alegre, al Norte de Mérida.

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El accidente ocurrió cerca del mediodía sobre la avenida Correa Rachó, donde el guiador transitaba con normalidad cuando, de manera repentina, perdió el control del volante.

Tras la maniobra, la unidad subió al camellón y quedó detenida entre la maleza. A pesar de lo aparatoso del incidente, únicamente se registraron daños materiales y un gran susto para el conductor.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a terceros.