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Campeche / Sucesos

Motociclista derrapa en la carretera China-Hol de Campeche y termina hospitalizado con posible fractura

El exceso de velocidad habría provocado que un motociclista perdiera el control y derrapara varios metros sobre la carretera.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de may de 2026

1 min

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El motociclista fue atendido por paramédicos tras derrapar varios metros sobre la carretera
El motociclista fue atendido por paramédicos tras derrapar varios metros sobre la carretera / Especial

Con posible fractura en una de sus piernas terminó un motociclista luego de derrapar cuando circulaba sobre la carretera China-Hol, quien perdió el control de su unidad mientras se dirigía a su trabajo.

El hecho ocurrió cuando el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad sobre la mencionada arteria pero en el trayecto perdió el control y derrapó varios metros, ante esto un grupo de ciudadanos dio aviso al número de emergencias llegando elementos de la policía.

Al poco tiempo llegaron paramédicos del sector salud quienes asistieron a la víctima y al determinar una posible fractura en la pierna derecha fue llevado al hospital.

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