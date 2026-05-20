Motociclista derrapa en la carretera China-Hol de Campeche y termina hospitalizado con posible fractura

Con posible fractura en una de sus piernas terminó un motociclista luego de derrapar cuando circulaba sobre la carretera China-Hol, quien perdió el control de su unidad mientras se dirigía a su trabajo.

El hecho ocurrió cuando el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad sobre la mencionada arteria pero en el trayecto perdió el control y derrapó varios metros, ante esto un grupo de ciudadanos dio aviso al número de emergencias llegando elementos de la policía.

Al poco tiempo llegaron paramédicos del sector salud quienes asistieron a la víctima y al determinar una posible fractura en la pierna derecha fue llevado al hospital.