Intensifican la búsqueda de don Lázaro de 81 años desaparecido en el monte en Oxkutzcab

La búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido mantiene movilizados a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), autoridades municipales y habitantes de la comunidad de Yaaxhom, en el municipio de Oxkutzcab.

De acuerdo con información oficial, el hombre identificado como Lázaro Poot Chan, de 81 años de edad, fue visto por última vez el pasado 20 de mayo, cuando salió de su domicilio con rumbo a su parcela ubicada en una zona de monte de la subcomisaría, sin que regresara durante el transcurso del día.

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Tras el reporte realizado por sus familiares, agentes estatales desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con autoridades locales, pobladores y parientes del adulto mayor. Las labores se concentran en caminos parceleros, brechas y distintos puntos señalados por la familia como posibles rutas transitadas por el desaparecido.

Las autoridades informaron que, pese a las condiciones nocturnas, los recorridos continuaron y fueron retomados desde las primeras horas del jueves con el objetivo de localizar al octogenario lo antes posible.

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Durante las acciones participan unidades de vigilancia y grupos de apoyo comunitario que recorren amplias zonas de monte en los alrededores de Yaaxhom, mientras familiares permanecen atentos a cualquier indicio que ayude a dar con su paradero.

La SSP señaló que mantiene comunicación permanente con la familia de Lázaro Poot Chan y pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir a su localización, reportándola de inmediato al número de emergencias 9-1-1 o al 089 de denuncia anónima.