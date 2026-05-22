Investigan la muerte de un hombre en el cuarto de un hotel al Norte de Mérida

Un huésped fue encontrado sin vida la tarde de este jueves al interior del hotel Hampton Inn by Hilton Mérida, ubicado al norte de la ciudad de Mérida, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados del establecimiento realizaron el hallazgo dentro de una de las habitaciones, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

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Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el fallecido es un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Las primeras indagatorias señalan que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que inicialmente se descartó un posible hecho delictivo.

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Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos al Departamento de Homicidios y Lesiones, permanecieron en el lugar mientras personal del Servicio Médico Forense efectuaba el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar oficialmente al hombre hallado sin vida en el hotel situado frente al Centro de Convenciones Siglo XXI.