Arrestan a un hombre en Ticul luego de agredir a su madre

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ticul luego de ser señalado por presuntamente agredir y amenazar a su madre.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías municipales acudieron a un llamado de auxilio relacionado con una presunta agresión contra una mujer dentro de un predio.

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Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un sujeto con las iniciales B.D.M.S., quien presuntamente había insultado, violentado y amenazado a su progenitora.

Según las autoridades, al percatarse de la presencia policiaca el individuo intentó escapar corriendo, aunque fue alcanzado y asegurado metros adelante por los uniformados.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.