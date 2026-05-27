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Yucatán / Sucesos

Arrestan a un hombre en Ticul luego de agredir a su madre

Un hombre fue reportado por haber insultado, violentado y amenazado en su domicilio en Ticul.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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La Policía de Ticul se encargó de la detención del hombre
La Policía de Ticul se encargó de la detención del hombre / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ticul luego de ser señalado por presuntamente agredir y amenazar a su madre.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías municipales acudieron a un llamado de auxilio relacionado con una presunta agresión contra una mujer dentro de un predio.

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Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un sujeto con las iniciales B.D.M.S., quien presuntamente había insultado, violentado y amenazado a su progenitora.

Según las autoridades, al percatarse de la presencia policiaca el individuo intentó escapar corriendo, aunque fue alcanzado y asegurado metros adelante por los uniformados.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.

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