En Yucatán, 29 municipios ya aplican la estrategia Ko’olel Salva: Mujeres sin Violencia

Una red de establecimientos habilitados como Espacios Seguros opera ya en 29 municipios de Yucatán para brindar resguardo y atención inmediata a mujeres, adolescentes y niñas que enfrenten situaciones de riesgo o violencia en espacios públicos.

La estrategia Ko’olel Salva: Mujeres sin Violencia, impulsada por autoridades estatales en coordinación con la iniciativa privada y corporaciones de seguridad, permite que las personas que se sientan amenazadas o se encuentren en una situación vulnerable puedan ingresar a estos establecimientos para solicitar ayuda.

Uno de los aspectos relevantes del programa es que estos espacios se encuentran conectados directamente al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), lo que facilita la activación de protocolos de atención y el envío oportuno de apoyo policial o de servicios especializados.

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De acuerdo con información difundida por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), la red opera actualmente en municipios estratégicos de distintas regiones del estado, entre ellos Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Tekax, Ticul, Umán, Kanasín, Izamal, Motul, Acanceh, Conkal, Celestún, Chemax y Peto, entre otros, sumando un total de 29.

La cobertura busca garantizar que las mujeres tengan un punto cercano dónde resguardarse mientras reciben orientación o asistencia, especialmente en casos de acoso, persecución, amenazas o cualquier manifestación de violencia que comprometa su integridad física o emocional.

Especialistas en atención a víctimas han señalado que uno de los principales obstáculos para denunciar situaciones de violencia es la falta de espacios accesibles donde las personas puedan sentirse protegidas en momentos de crisis.

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Por ello, contar con una red de establecimientos identificados y conectados con los cuerpos de seguridad representa una herramienta adicional para fortalecer la prevención y la respuesta inmediata. Además, estos espacios funcionan como enlaces para canalizar a las usuarias hacia servicios de atención psicológica, jurídica y de acompañamiento institucional.

Las autoridades recordaron que, ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o realizar denuncias a través del 089. Asimismo, Semujeres mantiene disponible la línea de atención (999) 9285300, mientras que la Fiscalía General del Estado ofrece asesoría legal en el número (999) 2631779.

La difusión de la ubicación de estos espacios busca que más mujeres conozcan dónde acudir en caso de necesitar ayuda, pues para muchas víctimas, señalaron autoridades y especialistas, identificar un lugar seguro puede marcar la diferencia entre una situación de riesgo y una atención oportuna.